Μαίρη Λίντα: Το DEBATER στο δωμάτιο όπου έζησε τις τελευταίες της στιγμές (φωτογραφίες)

Στο δωμάτιο όπου πέρασε τις τελευταίες της στιγμές βρέθηκε το DEBATER, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαίρης Λίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 5:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα έζησε τα τελευταία οκτώ χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Έξω από το δωμάτιο με τον αριθμό 15, το κουδούνι εξακολουθεί να γράφει το πραγματικό της όνομα, «Μαρία Δημητροπούλου». Μπαίνοντας στον χώρο, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Τα προσωπικά της έπιπλα παραμένουν στη θέση τους, ενώ στους τοίχους και στα κομοδίνα υπάρχουν φωτογραφίες από τη σπουδαία καλλιτεχνική της διαδρομή, εικόνες που θυμίζουν τις χρυσές εποχές του ελληνικού τραγουδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο DEBATER μίλησε τρόφιμος του γηροκομείου, ο οποίος είχε αναπτύξει στενή φιλία με τη Μαίρη Λίντα.

«Ήταν η καλύτερη. Πάντα έλεγε καλά λόγια για τους άλλους. Όταν τραγουδούσε χωρίς μουσική, όλοι σιωπούσαμε και την ακούγαμε. Ήμασταν πολύ τυχεροί που ακούγαμε τη Μαίρη Λίντα να μας τραγουδάει. Το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε πέσει πολύ. Ήταν στο κρεβάτι της».

Όσοι τη γνώρισαν από κοντά κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ξεχωριστή ευγένεια και αξιοπρέπεια, που μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της παρέμενε σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που ζούσαν δίπλα της. Σήμερα, το δωμάτιο όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στέκει σιωπηλό, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις μιας από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή στις 10.00 στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα εντός του γηροκομείου Αθηνών και αμέσως μετά η εξόδιος ακολουθία στο 1ο νεκροταφείο Αθηνών.