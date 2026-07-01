Το Amphibian ανεβαίνει στην ταράτσα της «Στέγης»

Με θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό, το εστιατόριο της Στέγης στον 7ο όροφο γίνεται ο νέος γαστρονομικός προορισμός του καλοκαιριού, ενώ το αυτόνομο μπαρ προσφέρει μια από τις πιο ατμοσφαιρικές εμπειρίες στην πόλη.

Στην πλήρως ανακαινισμένη, ανοιχτή κουζίνα της ταράτσας της Στέγης, η ομάδα του βραβευμένου με Michelin Chef Patron Τάσου Μαντή δημιουργεί ένα μενού που εξελίσσεται διαρκώς, με έμφαση στην εποχικότητα και την επιλεγμένη πρώτη ύλη.

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Ξεχωριστά πιάτα που μπορούν να μοιραστούν ή να απολαύσουν οι επισκέπτες με τον δικό τους ρυθμό.

Από την εμβληματική γαρίδα του Chef, ένα από τα πρώτα signature πιάτα του Soil, μέχρι ράμεν χελιού, σνίτσελ μαύρου χοίρου με σελινόριζα και μοσχαρίσιο ταρτάρ με αλμυρή βάφλα.

Το rooftop bar του Amphibian έχει ανοίξει τις πόρτες του στον 7ο όροφο της Στέγης, στην ταράτσα του κτιρίου, λειτουργώντας αυτόνομα από το εστιατόριο.

Με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη, signature cocktails από τους Bespoke Directors και δημιουργικά πιάτα φτιαγμένα για να μοιράζονται, γίνεται ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς για βραδινή έξοδο στην Αθήνα, ειδικά την ώρα που ο αττικός ουρανός αλλάζει χρώματα.

Τη μουσική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Σεράγος του Best Radio 92,6, με ένα soundtrack που αλλάζει ρυθμό όσο προχωρά η βραδιά, από το χαλαρό aperitivo μέχρι τις πιο ζωντανές ώρες της νύχτας.