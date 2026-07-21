Ακρόπολη: Είχε ξανασυλληφθεί με μαχαίρι ο 60χρονος που τραυμάτισε τουρίστες – Στο νοσοκομείο οι δύο Αμερικανοί

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, λόγω της επίθεσης με μαχαίρι στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όπου ένας 60χρονος τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στα επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού, με τη γυναίκα να έχει τραυματιστεί ελαφρά στον μηρό και τον άνδρα να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, καθώς έχασε πολύ αίμα λόγω τραύματος στο πόδι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης της απρόκλητης επίθεσης είναι Έλληνας 60 ετών και έχει “πλούσιο” ποινικό παρελθόν. Στις 12 Ιουνίου 2026 είχε συλληφθεί για εξύβριση σε βάρος πολίτη και είχε οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης.

Επτά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 2019, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον είχαν συλλάβει για κατοχή μαχαιριού και τον είχαν οδηγήσει στο ΑΤ Συντάγματος.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έχει σε βάρος του πληθώρα εξακριβώσεων στοιχείων το χρονικό διάστημα 2019-2024 και πιθανότατα είναι άστεγος και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

“Ακούσαμε μία φασαρία και μας είπαν ότι τσακώθηκαν κάποιοι. Μετά είδαμε ομάδα ΔΙΑΣ που βοηθούσαν έναν άνδρα. Ήρθε αστυνομία και ασθενοφόρο. Ναι τρομάξαμε, αλλά έγιναν όλα πολύ γρήγορα” δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 8 το πρωί στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, πετάχτηκε από θάμνους και επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο Αμερικανούς τουρίστες που περίμεναν να βγάλουν εισιτήρια για τον αρχαιολογικό χώρο. Μάλιστα, ο Αμερικανός προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα του, βάζοντας μπροστά τον καρπό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

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Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποίησε μία γυναίκα, η οποία ανέφερε πως ένας άνδρας απειλεί με μαχαίρι διερχόμενους πολίτες στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε επιτεθεί και είχε τραυματίσει με το μαχαίρι τους δύο Αμερικανούς τουρίστες.

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Στο σημείο έσπευσαν αμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μάλιστα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν τουρνικέ στον άνδρα, για να περιορίσουν την αιμορραγία.

Ο δράστης επίθεσης στην Ακρόπολη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακρόπολης, όπου κρατείται.