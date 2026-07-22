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Διακοπές ρεύματος στην Αττική: Προβλήματα σε Γέρακα, Βριλήσσια, Χαλάνδρι και Ωρωπό – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

Χωρίς ηλεκτροδότηση περιοχές της Αττικής το βράδυ της Τετάρτης – Δείτε τις εκτιμώμενες ώρες επαναφοράς

Διακοπές ρεύματος στην Αττική: Προβλήματα σε Γέρακα, Βριλήσσια, Χαλάνδρι και Ωρωπό – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI
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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται το βράδυ της Τετάρτης (22/7) σε περιοχές της Αττικής, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν τις εξής περιοχές:

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  • Γέρακας – Εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 23:00 της Τετάρτης 22 Ιουλίου.
  • Χαλκούτσι και Ωρωπός – Εκτιμώμενη αποκατάσταση έως τις 00:00 της Πέμπτης 23 Ιουλίου.
  • Βριλήσσια και Χαλάνδρι – Εκτιμώμενη αποκατάσταση επίσης έως τις 00:00 της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι οι εκτιμώμενοι χρόνοι επαναφοράς ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης.

Σε εξέλιξη οι εργασίες

Τα συνεργεία βρίσκονται στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τα προβλήματα, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των βλαβών και τις εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.

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