Γαλλία: Σοκ από τον φονικό καύσωνα – 5.764 επιπλέον θάνατοι σε λίγες ημέρες

Βαρύς είναι ο απολογισμός του ακραίου κύματος καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία στα τέλη Ιουνίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταγράφηκαν 5.764 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε σήμερα από τη Santé publique France, τη γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, η αυξημένη θνησιμότητα καταγράφηκε στο διάστημα 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, με τους ηλικιωμένους να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων. Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν τις ημέρες όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χειρότερη καταγραφή μετά το 2003

Οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για τη σοβαρότερη επίπτωση καύσωνα στη χώρα μετά το καταστροφικό κύμα ζέστης του 2003, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους περίπου 15.000 άνθρωποι.

Σχεδόν οι μισοί από τους επιπλέον θανάτους καταγράφηκαν σε νοσοκομεία, ενώ σημαντικός αριθμός ανθρώπων κατέληξε σε κατοικίες ή δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ολοένα συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ειδικά για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.

Η Γαλλία, όπως και αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκε αντιμέτωπη με παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης, οι οποίες συνοδεύτηκαν από πυρκαγιές και έντονη πίεση στα συστήματα υγείας.