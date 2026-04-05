Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Σύλληψη 20χρονου έξω από το “Γ. Καραϊσκάκης” – Κατασχέθηκαν 4 πυρσοί
Έξω από την Θύρα 4 του γηπέδου
Χειροπέδες σε έναν 20χρονο πέρασαν οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το γήπεδο του “Γ. Καραϊσκάκης” λίγο πριν την έναρξη του Ολυμπιακός – ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής (5/4).
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 20χρονος, ελληνικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του 4 πυρσούς.
Προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Πειραιά.
