Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Σύλληψη 20χρονου έξω από το “Γ. Καραϊσκάκης” – Κατασχέθηκαν 4 πυρσοί

Χειροπέδες σε έναν 20χρονο πέρασαν οι αστυνομικές δυνάμεις έξω από το γήπεδο του “Γ. Καραϊσκάκης” λίγο πριν την έναρξη του Ολυμπιακός – ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής (5/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 20χρονος, ελληνικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του 4 πυρσούς.

Προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Πειραιά.