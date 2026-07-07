Συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 14χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές από την εξαφάνιση ενός 14χρονου στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, ο 14χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων το απόγευμα της Δευτέρας 6/7.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Στις 06/07/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη, ο Γιάρι (επ.) Σαχέλ (ον.), 14 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 07/07/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιάρι (επ.) Σαχέλ (ον.), έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μία σκούρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση του Γιάρι (επ.) Σαχέλ (ον.), θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

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Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

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e-mail: [email protected]