Στην ΑΕΚ ως το 2028 ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

Την απόκτηση του Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ανακοίνωσε η ΑΕΚ, το απόγευμα της Κυριακής 28/6.

Συγκεκριμένα, ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών και θα ενισχύσει όσο μπορεί την φροντ λάιν της ομάδας.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η AEK ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ( Nelly Junior Joseph, 24 χρ., 2μ.06).

Ο Νιγηριανός φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (28/06) συμβόλαιο δύο ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Τζόζεφ γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2001 στο Λάγος της Νιγηρίας, και μεγάλωσε στο Μπενίν. Από το 2020 έως το 2025 αγωνίστηκε στο NCAA με την Iona Gaels και τους New Mexico Lobos, έχοντας ως μέσο όρο 10,3 πόντους και 8,9 ριμπάουντ.

Την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε στη Στρασμπούρ, με την οποία είχε 12,8 πόντους, αλλά και 9 ριμπάουντ, γεγονός, που τον καθιστά ως τον κορυφαίο ριμπάουντερ της γαλλικής λίγκας.