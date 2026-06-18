ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς ανανέωσε έως το 2028

Απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να επιβεβαιωθεί η ανανέωση του συμβολαίου του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ΑΕΚ.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα για δύο ακόμη χρόνια, καθώς έχει ήδη οριστικοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ έως το 2028.

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Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να γίνει η επισημοποίηση της συμφωνίας, λίγο πριν την αναχώρηση των “κιτρινόμαυρων” για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στην Ολλανδία.

Η παραμονή του Γκατσίνοβιτς στην ομάδα αποτελούσε επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς και προφανώς και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο 31χρονος Γκατσίνοβιτς ήρθε στην ΑΕκ το καλοκαίρι του 2022 και έκτοτε έχει 19 γκολ και 8 ασίστ σε 130 παιχνίδια. Μάλιστα είχε πετύχει το πρώτο ιστορικό γκολ απέναντι στον Ιωνικό, στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας στην “Allwyn Arena”

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε 31 συμμετοχές, σκοράροντας δύο σημαντικά γκολ στο Conference League.