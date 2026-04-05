Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Σύστημα με δύο φορ για τους "ερυθρόλευκους, τριάδα στο κέντρο για την ΑΕΚ
Τις ενδεκάδες για το ντέρμπι που ρίχνει την αυλαία της 1ης αγωνιστικής των playoff της Super League γνωστοποίησαν οι τεχνικοί του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.
Για τους γηπεδούχους, ο Μεντιλίμπαρ ξεκινάει με επιθετικό σχήμα βάζοντας μαζί Ταρέμι και Ελ Κααμπί. Την ίδια στιγμή, ο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, βάζοντας τον Περέιρα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ (τριάδα στο χώρο του κέντρου) και τον Κοϊτά πίσω από Γιόβιτς και Βάργκα.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνες, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Περέιρα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα
