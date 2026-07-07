Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός χώρος μετά τον θάνατο του ηθοποιού Τάκη Παναγόπουλου σε ηλικία 91 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση του στα social media. «Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

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Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη» ανέφερε.