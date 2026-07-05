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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλείνει Καϊρίνεν η ΑΕΚ – Στην Αθήνα εντός της ημέρας ο Φινλανδός

Ο 27χρονος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο

Κλείνει Καϊρίνεν η ΑΕΚ – Στην Αθήνα εντός της ημέρας ο Φινλανδός
EPA
DEBATER NEWSROOM

Την μεταγραφή του στην ΑΕΚ αναμένεται να ολοκληρώσει ο Κάαν Καϊρίνεν, ο οποίος θα φτάσει εντός της ημέρας στην Αθήνα.

Ο Φινλανδός μέσος τα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση της Ένωσης και αναμένεται να τελειώσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα. Ο 27χρονος παίκτης θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ο αριστεροπόδαρος παίκτης αποτελεί την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, καθώς έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Σέρβος προπονητής.

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Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ είναι 28 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του και έχει σκοράρει μια φορά. Το συμβόλαιό του με την Σπάρτα Πράγας λήγει το 2028. Την περσινή σεζόν είχε δυο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 44 συμμετοχές με τη φανέλα της τσεχικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στις ΜίντιλαντΕλσίνκι και Λίλεστρομ.

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