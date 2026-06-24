Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο στόχαστρο του Άρη ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης – Καραδοκεί και η ΑΕΚ

Ψάχνει την επόμενη στέγη του ο

Στο στόχαστρο του Άρη ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης – Καραδοκεί και η ΑΕΚ
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη φαίνεται να βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Έλληνας γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και μόνο αν αυτό λυθεί θα προχωρήσει ο Άρης στην απόκτηση του, προσφέροντας του κλειστό διετές συμβόλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της και η ΑΕΚ κοιτάζει τις εξελίξεις και αναμένεται να κάνει και αυτή την κίνηση της.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ