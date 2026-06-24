Στο στόχαστρο του Άρη ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης – Καραδοκεί και η ΑΕΚ

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη φαίνεται να βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Ο Έλληνας γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και μόνο αν αυτό λυθεί θα προχωρήσει ο Άρης στην απόκτηση του, προσφέροντας του κλειστό διετές συμβόλαιο.

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Από την πλευρά της και η ΑΕΚ κοιτάζει τις εξελίξεις και αναμένεται να κάνει και αυτή την κίνηση της.