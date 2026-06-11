Ρόδος: Στη φυλακή ο 55χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία φίλου του – Ισχυρίστηκε ότι «ήταν ατύχημα»

Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/06), ο 55χρνος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του και συγκατοίκου του στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο 55χρονος δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε κατά τη στιγμή της δολοφονίας που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που έμεναν στις Καλυθιές Ρόδου και πρόσθεσε ότι ο 63χρονος πέθανε πάνω σε ατύχημα και όχι σε πράξη με δόλο, ωστόσο δεν κατάφερει να πείσει τις αρχές.

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Ομόφωνα εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση του μέχρι να ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση. Σημειώνεται ότι ο 55χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σειρά αιτημάτων κατέθεσε ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, μεταξύ των οποίων ζητά τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς ήταν γνωστό πως αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Λέρο.

Το χρονικό του εγκλήματος στη Ρόδο

Ο 63χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του για ένα τσιγάρο, την Κυριακή (08/06). Οι αρχές άμεσα προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, όπου τον εντόπισαν με αίματα στα χέρια στην πολυκατοικία όπου έγινε το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 55χρονος δολοφόνησε το θύμα την στιγμή που εκείνο καθάριζε πατάτες σε ένα κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, έπειτα από έντονο καυγά που είχαν για τσιγάρα.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ξέσπασε καυγάς όταν το θύμα τον πίεζε έντονα να του δώσει περισσότερα τσιγάρα. Τότε έστριψε το μαχαίρι στον λαιμό του θύματος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Κατά την έρευνα που έγινε στο σημείο, βρέθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία αλλά και η ψυχολογική κατάσταση του 55χρονου τη στιγμή του εγκλήματος.

Γείτονες και γνωστοί των δύο ανδρών, αναφέρουν πως δράστης και θύμα ήταν χρόνια φίλοι και είχαν τσακωθεί στο παρελθόν για χρήματα.