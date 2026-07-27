Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του φονικού της 41χρονης διασώστριας

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία καταγράφει καρέ-καρέ όσα συνέβησαν πριν από τη μοιραία κατάληξη.

Τι δείχνει το βίντεο

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, η 41χρονη φτάνει έξω από το σπίτι του ζευγαριού στις 17:02, παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα έξω από την είσοδο, χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της στο μπαλκόνι. Έπειτα, η πόρτα ανοίγει και εισέρχεται στην κατοικία.

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Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα βγαίνει ξανά από το σπίτι, παίρνει το σακίδιό της και αρχίζει να απομακρύνεται τρέχοντας. Αμέσως μετά εμφανίζεται ο 40χρονος, ο οποίος την καταδιώκει, ενώ καταγράφεται να πετά μία ξύλινη καρέκλα προς το μέρος της. Η σύντροφός του βγαίνει επίσης από την κατοικία και ακούγεται να καλεί σε βοήθεια.

Το κρίσιμο κενό στην καταγραφή

Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει την αρχή της καταδίωξης, όχι όμως τα όσα συνέβησαν μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης, ο οποίος σημειώθηκε περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία. Το χρονικό αυτό κενό επιχειρούν να καλύψουν οι Αρχές μέσω επιπλέον βιντεοληπτικού υλικού, καταθέσεων και των ευρημάτων της έρευνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση αποδίδει τον θάνατο σε ένα και μόνο τραύμα από νύσσον και τέμνον όργανο, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.