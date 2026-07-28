Δολοφονία στη Σύρο: “Επιθετικό το χτύπημα, την καταδίωξε για 70 μέτρα με το μαχαίρι” λέει η οικογένεια της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Τα στοιχεία και το βίντεο ντοκουμέντο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο σχολιάζει η δικηγόρος της οικογένειάς της, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του 41χρονου.

Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 14:00 οι συγγενείς και οι φίλοι της 41χρονης θα της που το τελευταίο αντίο στη Σύρο, ενώ εντός της ημέρας απολογούνται για το έγκλημα ο 41χρονος και σύζυγός του.

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Το βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες κινήσεις της 41χρονης;

Δολοφονία διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο: «Δεν ήταν σε άμυνα ο 41χρονος όταν την τραυμάτισε θανάσιμα»

Η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη, σε ανακοίνωσή της θέτει πολλά ερωτήματα για το τον 41χρονο και παραθέτει μια σειρά από επιχειρήματα, που αποδεικνύουν ότι ο 41χρονος την καταδίωξε για αρκετά μέτρα από το σπίτι του προτού τη σκοτώσει με μία μαχαιριά στον θώρακα, η οποία της τρύπησε τον πνεύμονα.

Η κυρία Καζαντζάκη τονίζει ότι «ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης».

Όπως τονίζει, «στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού.

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Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας. Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος)».

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«Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν. Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο».

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί» καταλήγει η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης.