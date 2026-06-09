Δολοφονία 63χρονου στην Ρόδο: Ο καυγάς ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή – Ο δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα

Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Ρόδου μετά τον θάνατο του 63χρονου που μαχαιρώθηκε στην καρωτίδα από τον φίλο του με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Το άγριο έγκλημα εκτυλίχθηκε σε συγκρότημα διαμερισμάτων με τους μέχρι πρότινος φίλους να μένουν σε ξεχωριστά καταλύματα. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας 8/6 όταν οι δυο άνδρες που έμεναν μαζί, καθώς ο 63χρονος έμενε στο σπίτι του 55χρονου φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας, είχαν έναν έντονο καβγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες να είχαν έντονο καυγά την ώρα που ο ένας καθάριζε πατάτες στην κουζίνα. Ο 55χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας στην Ρόδο εντοπίστηκε στο σημείο και συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους δύο άνδρες συνέδεε σχέση φιλίας, ενώ κατοικούσαν στο ίδιο συγκρότημα κτιρίων και μάλιστα σε διπλανά διαμερισμάτα. Μάλιστα, ο ένας είχε βοηθήσει τον άλλο να βρει στέγη.

Η συνύπαρξη αυτή, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΑΣ, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, παράγοντας που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση. Ο φερόμενος δράστης

Ρόδος: Η ασήμαντη αφορμή πίσω από την άγρια δολοφονία

Η αιτία που πυροδότησε το αιματηρό επεισόδιο φαίνεται να ήταν μία ασήμαντη αφορμή κάτι που μπορεί να καταδεικνύει συσσωρευμένη ένταση στην σχέση των δύο ανδρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού όταν το θύμα άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα.

Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που είχε δίπλα του, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση ήταν στο “κόκκινο”, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέρνοντας του ένα μοιραίο χτύπημα στην καρωτίδα.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός, καθώς το σοβαρό τραύμα στον λαιμό δεν άφησε χρόνο για ουσιαστική παρέμβαση. Το μαχαίρι του εγκλήματος εντοπίστηκε στην αυλή της κατοικίας, με τον φερόμενο ως δράστη να παραμένει στο σημείο και μην επιχειρεί να διαφύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σύμφωνα με το dimokratiki.gr ο 55χρονος φερόμενος ως δράστης φαίνεται να έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική δομή.

Ειδικότερα, Ο φερόμενος ως δράστης έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν στο ψυχιατρείο Λέρου. Επισκεπτόταν εξάλλου και την ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι χθες το πρωί είχε μεταβεί εκεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης του από ιατρούς. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να σταθμιστεί στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να αποτυπώσουν συνολικά το προφίλ του και την κατάστασή του τη στιγμή του συμβάντος.