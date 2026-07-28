Σύρος: Η κάμερα κατέγραψε την καταδίωξη, αλλά όχι τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ – Τι αναζητούν οι Αρχές

Πυκνό μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το τι πραγματικά συνέβη στη Σύρο πριν τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τη έκθεση του ιατροδικαστή, ο θάνατός της προήλθε από μία μαχαιριά στον θώρακα, που της τρύπησε τον πνεύμονα, ενώ σε βίντεο ντοκουμέντο έχουν καταγραφεί όλα όσα τα όσα συνέβησαν έξω από το σπίτι του ζευγαριού που διώκεται, λίγο πριν η γυναίκα βρεθεί μαχαιρωμένη.

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Για τη δολοφονία της διασώστριας διώκεται ένα ζευγάρι, που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή σήμερα Τρίτη 28/7.

Παράλληλα, οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, ενώ το κίνητρο της παρουσίας της 42χρονης στο σπίτι του ζευγαριού παραμένει αδιευκρίνιστο.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην αναπαράσταση που έγινε το Σάββατο 25/7 στον τόπο του εγκλήματος, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές αρχές.

Το βίντεο ντοκουμέντο που σοκάρει

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί φαίνεται αρχικά ο 41χρονος να φτάνει στο σπίτι του. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, σταματά, συνομιλεί με κάποια άτομα που βρίσκονται έξω από το σπίτι και στη συνέχεια ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και μπαίνει στο εσωτερικό.

Περίπου στις 16:55, εμφανίζεται η σύντροφός του, η οποία κρατάει μια σακούλα και έχει στον ώμο της ένα σακίδιο. Ανοίγει με τα κλειδιά της και μπαίνει μέσα στο σπίτι.

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Στις 17:02 εμφανίζεται η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, φορώντας μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα και φορά μαύρα γυαλιά.

Στο βίντεο απεικονίζεται η 42χρονη να έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Μέσα από αυτή βγαίνει ένα αντικείμενο με ασημένια λάμα, το οποίο μοιάζει με μαχαίρι.

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Αρχικά, φαίνεται να προσπαθεί να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της οικίας, ενώ εξετάζει και την κλειδαριά. Στη συνέχεια, χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία, δίπλα στην είσοδο.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη εισέρχεται με ορμή στο σπίτι. Μόλις 7 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03, η 21χρονη βγαίνει από το σπίτι, αρπάζει το σακίδιο που είχε αφήσει και κατεβαίνει πανικόβλητη τα σκαλοπάτια.

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Τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται ο 42χρονος, κρατώντας στο ένα χέρι κρατά μία ξύλινη καρέκλα, ενώ στο άλλο φαίνεται να έχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι.

Ο άνδρας φωνάζει προς τη 42χρονη και πετάει την καρέκλα προς το μέρος της, ενώ εκείνη συνεχίζει να κατεβαίνει τα σκαλιά. Αμέσως μετά, ο 40χρονος αρχίζει να την κυνηγά και οι δυο τους χάνονται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

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Στις 17:03:05, από το σπίτι βγαίνει και η σύντροφος του 40χρονου, η οποία ακούγεται να καλεί επανειλημμένα σε βοήθεια και να φωνάζει το όνομά του. Επιστρέφει στο σπίτι, παίρνει τα κλειδιά της και βγαίνει ξανά, συνεχίζοντας να φωνάζει.

Η διασώστρια εντοπίστηκε λίγο αργότερα περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, βαριά τραυματισμένη.

Η κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει αποτυπώνει μόνο την αρχή της καταδίωξης και όχι τι συνέβη μέσα στο σπίτι, ούτε τα τελευταία λεπτά μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης

Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρούν τώρα να καλύψουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας επιπλέον βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων, τα ευρήματα από τον χώρο, αλλά και τα ψηφιακά δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων.

Η μαρτυρία του ανθρώπου που είδε αιμόφυρτη τη διασώστρια του ΕΚΑΒ

Στο Mega μίλησε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σημείο της επίθεσης και αντίκρισε αιμόφυρτη τη 41χρονη διασώστρια.

«Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του …, μου είπε “να πάω προς τα κάτω να τον βοηθήσω γρήγορα γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι”. Είδα τον … να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο … είχε το άτομο αυτό σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι.

Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ. Ο … της έβγαλε και την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε».