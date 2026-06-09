Μαρτυρία στο DEBATER για την δολοφονία στην Ρόδο: “Έμεναν μαζί για χρόνια, το θύμα ερχόταν μεθυσμένο στο σπίτι και τσακώνονταν με τον 63χρονο”

Σοκ στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η ιστορία της δολοφονίας του 63χρονου από τον 55χρονο φίλο του στην Ρόδο με τις αρχές να ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Οι δύο άνδρες, 63 και 55 ετών, ζούσαν μαζί για χρόνια, ενώ την τελευταία περίοδο κατοικούσαν σε διπλανά σπίτια σε συγκρότημα στην Ρόδο. Μάλιστα, ο ένας είχε βοηθήσει τον άλλον να βρει σπίτι, ενώ κάτοικος της περιοχής μίλησε στο DEBATER για την κατάσταση που είχε διαπιστώσει ότι επικρατούσε και της εντάσεις που υπήρχαν ανάμεσα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έμεναν μαζί χρόνια. Ο δράστης έπαιζε ντραμς παλιά. Κάθε ημέρα το θύμα ερχόταν μεθυσμένο στο σπίτι και τσακωνόντουσαν. Κάτι του είπε, νευρίασε και τον μαχαίρωσε. Απλοί φίλοι ήταν».

Η ΕΛΑΣ ελέγχει τις συνθήκες κατά τις οποίες ο 55χρονος έχασε την ψυχραιμία του και μαχαίρωσε στο λαιμό τον φίλο μέσα στο σπίτι του. «Είχαν και οι δύο θέματα ψυχολογικά. Είχαν νοσηλευτεί μάλιστα. Τα Συμιακακια τους φωνάζαμε γιατί ο ένας ήταν από Σύμη. Δεν θέλει πολύ να του στρίψει του άλλου».

Ρόδος: Καθάριζε πατάτες την ώρα του μοιραίου καυγά

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας 8/6 όταν οι δυο άνδρες που σχεδόν έμεναν μαζί είχαν έναν έντονο καβγά την ώρα που ο ένας καθάριζε πατάτες στην κουζίνα. Ο 55χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας στην Ρόδο εντοπίστηκε στο σημείο και συνελήφθη. Η συνύπαρξη αυτή, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΑΣ, δεν ήταν χωρίς εντάσεις. Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, παράγοντας που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Ο 55χρονος, όπως ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, εκνευρίστηκε από τη συμπεριφορά του ανθρώπου που είχε δίπλα του, καθώς εκείνος δεν τον άφηνε ήσυχο.

Με το μαχαίρι ήδη στο χέρι, και ενώ η ένταση ήταν στο “κόκκινο”, ο 55χρονος φέρεται να το έστρεψε εναντίον του 63χρονου, καταφέρνοντας του ένα μοιραίο χτύπημα στην καρωτίδα.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός, καθώς το σοβαρό τραύμα στον λαιμό δεν άφησε χρόνο για ουσιαστική παρέμβαση. Το μαχαίρι του εγκλήματος εντοπίστηκε στην αυλή της κατοικίας, με τον φερόμενο ως δράστη να παραμένει στο σημείο και μην επιχειρεί να διαφύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.