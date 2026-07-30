Ρέθυμνο: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία του 25χρονου ήρωα πυροσβέστη – Τον αποχαιρέτησαν με λουλούδια στα χέρια

Σε κλίμα ανείπωτης θλίψης έγινε η κηδεία του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/07) στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, Ρεθύμνου για να πουν το ύστατο χαίρε στον ήρωα πυροσβέστη. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη, με εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν λουλούδια στα χέρια και να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα.

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Το παρών στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr, ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο. (ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI)

Το απόγευμα το τελευταίο «αντίο» στον Εμμανουήλ Στρατιδάκη

Το απόγευμα θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.