Ρεθύμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 με εντολές για εκκενώσεις οικισμών, σε ετοιμότητα το Λιμενικό (βίντεο)

Ακόμα μία φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη 30/7 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος κι ενώ μαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχει σταλεί μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση περιοχών.

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Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή «Πρέβελη» ώστε να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή Ασώματος του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιπλέον, στην περιοχή μεταβαίνουν δύο ιδιωτικά σκάφη.

#f #crete #rethymno #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος – cretaone.gr @cretaone.gr Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού στο Ρέθυμνο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Το νέο μέτωπο καίει σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου. Οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του μοναστηριού της περιοχής και των γύρω οικισμών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. #cretaonegr

Σημειώνεται πως το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν και τα 8 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αμμούδι με κατεύθυνση προς Δρυμίσκο

-Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δαμνώνι με κατεύθυνση προς Πλακιά.

-Στις 14:35 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λευκόγια με κατεύθυνση προς Ασώματο.

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-Στις 15:11 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι με κατεύθυνση προς Δρυμίσκο. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμούδι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 30, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

-Στις 13:59 εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

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-Στις 13:48 εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 για όσους βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης με κατεύθυνση προς Λευκόγια.

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Βίντεο από τη φωτιά στον Ασώματο (Πυρκαγια Ενημερωση / Βασίλειος Σφακιανόπουλος):

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής γύρω στις 14:00 ενισχύθηκαν και πλέον στο έργο κατάσβεσης της νέας φωτιάς στο Ρέθυμνο λαμβάνουν μέρος 72 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ακομη μια ομάδα απο την 3η ΕΜΑΚ και 13 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ριπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Μαίνεται ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Αγία Παρασκευή

Την ίδια ώρα, συνεχίζει να καίει η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Οι φλόγες καίνε δασική έκταση όμως, σύμφωνα με το Mega, το μέτωπο έχει πλησιάζει απειλητικά κατοικίες.

Καλύτερη η εικόνα στην Σητεία

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που καίει στην Σητεία. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες ώστε να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 και μαίνεται ακόμα.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus για τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR907) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.



Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.



Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.