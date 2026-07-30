Μαίνεται η φωτιά στο Ρέθυμνο, έφτασαν τα 125 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου – Πάνω από 220 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως και 10 μποφόρ και με ριπές που αγγίζουν ακόμα και τα 125 χλμ/ώρα δυσκολεύουν πολύ το έργο της πυροσβεστικής, δημιουργώντας νέες εστίες και αναζωπυρώνοντας παλιές.

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Σε ανάρτησή του, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, παρουσιάζει τα στοιχεία του δικτύου ΜΕΤΕΟ, σύμφωνα με τα οποία οι ριπές του ανέμου έφτασαν το πρωί της Πέμπτης 30/7 έως και τα 125 χλμ./ώρα στο Μαριού Ρεθύμνου, ενώ στον Πλακιά καταγράφηκαν ριπές 114 χλμ./ώρα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στον σταθμό του Μαριού οι ριπές παρέμειναν σταθερά πάνω από τα 90 χλμ./ώρα από το βράδυ της Τετάρτης 29/7 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, γεγονός που εξηγεί τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας εξαιρετικά δύσκολες τις συνθήκες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Χαρακτηριστικό της έντασης της πυρκαγιάς είναι ότι έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, παρότι η ελιά θεωρείται ανθεκτική στη φωτιά. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των φλογών.

Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της κατάσβεσης να παραμένει στις επίγειες δυνάμεις.

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«Δεν σταματάμε. Παρά τη θλίψη μας (σ.σ. για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο), συνεχίζουμε τη μάχη», υπογράμμισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός στο ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν ακραίες, με ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. «Υπέρτατο καθήκον μας είναι η προστασία των πολιτών, των τουριστών και των επισκεπτών», πρόσθεσε.

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Αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 ομάδες δασοκομάντος, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής.

Όπως σημείωσε, το σημείο που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις αρχές βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα.

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Φωτιά στο Ρέθυμνο: Αποκαθίσταται η ομαλότητα στις πληγείσες περιοχές

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληγείσες περιοχές.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη.

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Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους», υπογραμμίζεται.