Σταύρος Γεωργίου: Πένθος στην κηδεία του γνωστού δικηγόρου που δολοφονήθηκε στο γραφείο του – Τραγικές φιγούρες οι κόρες του

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7) η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που εντοπίστηκε δολοφονημένος στο γραφείο του λίγες ημέρες πριν.

Οι δύο κόρες του, οι οποίες ήταν εκείνες που εντόπισαν πρώτες τον ποινικολόγο νεκρό στο γραφείο του, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει συμβεί . Η κηδεία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου τελέστηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια.

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Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον Αιγύπτιο, ύστερα από ενδελεχή έρευνα κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μπήκε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και λίγο αργότερα βγήκε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Στο μεταξύ ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Γαλάνης, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας επισκέφθηκε χθες την 5η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του αδερφού του Σταύρου Γεωργίου.

Ο Νίκος Γαλάνης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και τόνισε ότι το κίνητρο της δολοφονίας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό… », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.