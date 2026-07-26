Τζων Τίκης: Την Τρίτη στη Γλυφάδα η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή

Το τελευταίο «αντίο» στον Τζων Τίκη θα πουν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του, την Τρίτη 28 Ιουλίου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Γλυφάδας.

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Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μάχη με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Την είδηση για την ημερομηνία και τον τόπο της κηδείας γνωστοποίησε η οικογένειά του, καλώντας όσους επιθυμούν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία και να τιμήσουν τη μνήμη του.

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