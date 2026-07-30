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Κουλιεράκης: Έκλεισε στη Ρόμα έναντι 15 εκατ. ευρώ – Η ανάρτηση του Ρομάνο

Ο Έλληνας διεθνής αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ

Κουλιεράκης: Έκλεισε στη Ρόμα έναντι 15 εκατ. ευρώ – Η ανάρτηση του Ρομάνο
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Στην Ρόμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης καθώς ο Έλληνας στόπερ τα βρήκε σε όλα με την Ιταλική ομάδα και θα αφήσει πίσω του την Βόλφσμπουργκ και την Bundesliga.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός θεωρείται κάτοικος Ρώμης και το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 15 εκατ. ευρώ καθώς, μετά τον υποβιβασμό της γερμανικής ομάδας, το ποσό του Κουλιεράκη μειώθηκε αισθητά.

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Ο Έλληνας διεθνής αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ μέσα σε μία διετία στη Bundesliga.

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