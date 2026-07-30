Κωνσταντοπούλου για Κυριαζίδη: “Είναι αμετανόητος, όλη η αντιπολίτευση καταδίκασε, όχι όμως η Νέα Δημοκρατία του Κυρανάκη”

Στο νέο επεισόδιο που είχε με τον Δημήτρη Κυριαζίδη αναφέρθηκε η η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντας τον βουλευτή της ΝΔ “αμετανόητο”.

Το αρχικό περιστατικό σημειώθηκε το 2025 όταν ο Δημήτρης Κυριαζίδης, κατά τη διάρκεια ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή είχε πει απευθυνόμενος στην επικεφαλής της «Πλεύσης» τη φράση «κάνε κανά παιδί». Πριν από λίγε ημέρες, στις 28 Ιουλίου, επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η φράση ήταν απλώς μια «ευχή» και ότι ο ίδιος μετατράπηκε σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».

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Σήμερα το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Open σημείωσε για το θέμα. «Τον Κυριαζίδη τον πήραν πίσω αμετανόητο, όπως πήραν πίσω και τον Αυγενάκη, όπως κρατάνε και τον Βορίδη αμετανόητο, τον οποίο δεν διέγραψαν ποτέ, διότι αυτή είναι η πολιτική που έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη ΝΔ οι οποίοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό το καταβαραθρωμένο επίπεδο, με τον σεξισμό, με τις βίαιες εκδηλώσεις βουλευτών, την ακροδεξιά ρητορική και την ακροδεξιά ατζέντα».

Όσον αφορά την στήριξη που έλαβε από την υπουργό Πολιτισμού σημείωσε:

«Η κυρία Μενδώνη είχε μια ακαριαία αντίδραση, πράγματι. Ήταν εκείνη που υποχρέωσε και τον προεδρεύοντα, τον κύριο Λαμπρούλη, να αντιδράσει, γιατί ο ίδιος ο προεδρεύων έχει με σεξιστικό τρόπο καταφερθεί εναντίον μου. Η κυρία Μενδώνη βγήκε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και βεβαίως τοποθετήθηκε απερίφραστα. Το ίδιο έκαναν, αδειάζοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Καιρίδη, που ήρθε να μου επιτεθεί ξανά, και ο υφυπουργός Φωτήλας και ο εισηγητής Αμυράς. Τον κύριο Μητσοτάκη εκπροσωπούσε ο κύριος Καιρίδης, ο οποίος μου επιτέθηκε, που μέσα στη Βουλή μου έχει απευθυνθεί λέγοντας «άσε μας, κουκλίτσα μου».

«Σε αυτά τα πράγματα δεν τίθεται θέμα πίεσης. Τίθεται ζήτημα αξιών, ήθους, ποιότητας, ευπρέπειας, σεβασμού στην υπόσταση κάθε ανθρώπου και αίσθησης της ισότητας», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και πρόσθεσε: «Η εκπομπή αυτών των μηνυμάτων είναι η γραμμή του Μαξίμου. Πρώτον, γιατί ανταγωνίζονται κόμματα που βρίσκονται σε ένα φάσμα από τη δεξιά έως την ακροδεξιά και, δεύτερον, γιατί θέλουν την Πλεύση Ελευθερίας και εμένα προσωπικά -ως την πιο ενοχλητική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή- να με πλήξουν».



Και κατέληξε: «Τέσσερα κόμματα έχουν ζητήσει τη διαγραφή του Κυριαζίδη. Όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει τη στάση του Κυριαζίδη, εκτός από τη ΝΔ. Όλη η αντιπολίτευση καταδίκασε. Υπήρξαν και μεμονωμένοι βουλευτές της ΝΔ, υπουργοί της ΝΔ, που καταδίκασαν. Η Νέα Δημοκρατία του Κυρανάκη, γιατί ο Κυρανάκης είναι ο εκλεκτός του Μητσοτάκη, που είχε πει στην κυρία Πέρκα «εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας», δεν έχει καταδικάσει. Ούτε το Μέγαρο Μαξίμου έχει καταδικάσει […] Υπάρχει μια στρατηγική εξόντωσης μιας πολιτικής αντιπάλου, η οποία είναι η πιο ενοχλητική γιατί δεν σκύβει το κεφάλι».