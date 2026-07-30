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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χάρακα – Στην μάχη 6 εναέρια μέσα, μήνυμα του 112

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χάρακα – Στην μάχη 6 εναέρια μέσα, μήνυμα του 112
DEBATER NEWSROOM

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χάρακα που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

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Επιπλέον στις 11.22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα του 112 για όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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