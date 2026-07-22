Μαίρη Λίντα: Ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία – Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα (22/7) από την ζωή σε ηλικία 91 ετών αφήνοντας το στίγμα της στο χώρο του τραγουδιού και του πολιτισμού εν γένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου, Νέτης Φίλια που μίλησε στο ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (22/7), η Μαίρη Λίντα είχε ως τελευταία της επιθυμία να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Το τελευταίο «αντίο» στην θρυλική ερμηνεύτρια θα πουν συγγενείς, φίλοι και κόσμος την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών

«Έφυγε από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαίρη Λίντα, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου τα ξημερώματα (5.π.μ) στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «”καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού”».