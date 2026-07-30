Φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) μετά από φωτιά στην Βοιωτία που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Δερβενοχωρίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου 2026 περίπου στις 13:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Τανάγρας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στα Δερβενοχώρια πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ταχύτητας περίπου 34 χιλιομέτρων την ώρα (περίπου 5 με 6 μποφόρ)

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.