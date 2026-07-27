Την Τρίτη (28/7) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη, ανακοίνωσαν τα παιδιά του μέσω ανάρτησης το πρωί της Δευτέρας.

Ειδικότερα, οι κόρες του Τζων Τίκη, Άντζελα και Ανίτα, γνωστοποίησαν στο προφίλ του πατέρα τους στο Facebook πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα, στις 12:00 το μεσημέρι.

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Η ανάρτηση αναφέρει αναλυτικά: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».