Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα κατά ισραηλινών στόχων στην Ελλάδα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά.

Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν», ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Σπύρος Πανταζής, δικηγόρος του 37χρονου.

Το χρονικό

Ο 37χρονος ομολόγησε ότι ήταν μέλος της οργάνωσης, ότι είχε ενταχθεί σε αυτή πριν από πολλά χρόνια και ότι είχε εκπαιδευτεί στην Ινδονησία.

Επίσης, υποστήριξε ότι είχε σχέσεις και επαφές με το δίκτυο των δύο άλλων μελών της οργάνωσης, που συνελήφθησαν πριν από μερικές ημέρες στην Κύπρο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ακόμη ότι είχε ξεκινήσει να προμηθεύεται υλικά για να προχωρήσει στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. «… Έκανα αναζήτηση στο διαδίκτυο και μέσω μίας ιστοσελίδας του εξωτερικού, εντόπισα τα υλικά, που χρειαζόμουν και ξεκίνησα την παραγγελία σε μικρές ποσότητες αρχικά», φέρεται να υποστήριξε ο 37χρονος.

Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο

Υπενθυμίζεται ότι, ο άνδρας, που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, τα τελευταία δύο χρόνια διέμενε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Παράλληλα, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διατηρούσε χαμηλό προφίλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις Αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων.

Στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είχαν βρεθεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους διατηρούσε στενές επαφές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτάθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε στον Άγιο Νικόλαο όσο και σε διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, θερμαινόμενη πλάκα, ζυγαριά ακριβείας και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του και τυχόν διασυνδέσεις με πρόσωπα στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, εκτιμάται ότι εκτός από τις απαντήσεις που θα δώσουν τα ψηφιακά μέσα του κατηγορούμενου, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε περισσότερα ύποπτα άτομα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο Παλαιστίνιος που αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις, φέρεται να είχε προχωρήσει σε παραγγελία χημικών ουσιών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς ωστόσο να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν εάν το Ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, μπορεί να αποτελούσε στόχο.

Πώς απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στην Ελλάδα

Η σύλληψη του 37χρονου ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια μιας ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που ξεκίνησε από την Κύπρο, μετά από πληροφορίες που έδωσε η Μοσάντ για τη δράση μελών της Χαμάς.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες στην Κύπρο αποκάλυψε ότι διατηρούσε επαφές με τον 37χρονο στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κυπριακές Αρχές της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής να συνεργαστούν ώστε τελικά απετράπη το σχέδιο επίθεσης κατά ισραηλινού στόχου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν, στις αρχές Μαΐου, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ενημέρωσε την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών για την παρουσία δύο υπόπτων μελών της Χαμάς στην Κύπρο.

Οι κυπριακές αρχές διερεύνησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία και προχώρησαν στις 21 Μαΐου στον εντοπισμό του πρώτου από τους δύο, ηλικίας 38 ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στην Κύπρο από τα κατεχόμενα.

Στις 23 Μαΐου, στην περιοχή Καμάρες οι Αρχές συνέλαβαν και τον δεύτερο βασικό κατηγορούμενο, 32 ετών, επίσης Παλαιστίνιο.

Μετά την ανάκριση των δύο ανδρών, ο 32χρονος, ο οποίος ζει με καθεστώς ασύλου στην Κύπρο, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν μαζικό χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου, είτε στην Κύπρο είτε σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 32χρονος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον 37χρονο ομοεθνή του, επίσης Παλαιστίνιο, ο οποίος βρισκόταν στην Κρήτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία διαβιβάστηκε από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στη συνέχεια ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με τελικό αποτέλεσμα τη σύλληψη του 37χρονου στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα βρισκόταν στο στόχαστρο και των γερμανικών αρχών.