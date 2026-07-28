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ΕΛΛΑΔΑ

Sniper αποκλειστικό: Απόδραση 44χρονου από τα δικαστήρια της Ευέλπιδων!

Λίγο ή ζέστη να πεις, λίγο η χαλαρότητα λόγω του καλοκαιριού, ε δεν ήθελε και πολύ να γίνει… λαγός ο κρατούμενος.

Sniper αποκλειστικό: Απόδραση 44χρονου από τα δικαστήρια της Ευέλπιδων!
SNIPER

Νέα απόδραση ατόμου που οδηγούνταν ενώπιον του εισαγγελέα μαθαίνω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Όπως με πληροφόρησε μια «δυνατή» πηγή, ένας 44χρονος άνδρας, κάτοικος Κορυδαλλού, κατάφερε να ξεφύγει της προσοχής των αστυνομικών που τον συνόδευαν και να δραπετεύσει σαν… κύριος από τον χώρο τον δικαστηρίων.

Λίγο ή ζέστη να πεις, λίγο η χαλαρότητα λόγω του καλοκαιριού, ε δεν ήθελε και πολύ να γίνει… λαγός ο κρατούμενος.

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Η απόδραση διαπιστώθηκε στις 14:45 το μεσημέρι της Δευτέρας και τώρα τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Κυψέλης που είχαν την ευθύνη μεταφοράς του κρατουμένου, πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του.

O… Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας, όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν

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