Συναγερμός σε Ελλάδα και Κύπρο: Αναζητούνται ακόμη δύο φερόμενα μέλη της Χαμάς – Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Άλλα δύο μέλη της Χαμάς που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνέλαβαν οι Αρχές στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, μπαίνουν στο κάδρο της ΕΛΑΣ.

Οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα δύο άτομα για να προχωρήσουν στη σύλληψή τους. Ο ένας από αυτούς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ήδη στην Ελλάδα και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ταυτοποιηθεί.

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Το δεύτερο άτομο έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. Μάλιστα, είναι εκείνος που έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη με έναν από τους δύο που είχαν συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι το ίδιο άτομο που είχε οργανώσει το ταξίδι στη Μαλαισία, ώστε να εκπαιδευτούν στην κατασκευή εκρηκτικώνμε χημικά υλικά και οικιακά καθαριστικά.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος παραδέχθηκε ότι έκανε δύο παραγγελίες υλικών. Πρώτα, παρήγγειλε διαδικτυακά τον αναλυτικό ζυγό εργαστηριακού τύπου και τον εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα.

Τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα στο διαμέρισμα που έμενε, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στα Πατήσια. Η δεύτερη παραγγελία είχε να κάνει με χημικά υλικά που όπως υποστήρικε δεν τα παρέλαβε.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο 37χρονος ζήτησε κι έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (11.06).

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος, όπως:

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