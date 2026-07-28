Θεσσαλονίκη: Σοβαρά κενά στα αστυνομικά τμήματα καταγγέλλουν οι αστυνομικοί – Στηλιτεύουν ανώνυμα δημοσιεύματα

Τα σημαντικά κενά και την έλλειψη προσωπικού των αστυνομικών τμημάτων στην Θεσσαλονίκη, καταγγέλει με ανακοίνωση τους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης. Παράλληλα στηλιτεύουν και ανώνυμα δημοσιεύματα που διακινούνται σε «πρόθυμα» ενημερωτικά site, στα οποία αναρτώνται δελτία τύπου με τον τίτλο «άψογη λειτουργία των υπηρεσιών της ΓΑΔΘ, το οποίο μάλιστα μας χρεώνει σκοπιμότητες».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των αστυνομικών, «επειδή, οι “ανώνυμοι” συντάκτες του άρθρου δεν προκαλούν εμάς αλλά την νοημοσύνη των χιλιάδων αστυνομικών της Γ.Α.Δ.Θ που βιώνουν μια από τις χειρότερες υπηρεσιακές περιόδους, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδείξουμε την υπηρεσιακή κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες Διευθύνσεις για την αποκατάσταση της πραγματικότητας.

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Αυτή την στιγμή η προληπτική αστυνόμευση έχει πάει κυριολεκτικά περίπατο. Πέραν των 30 και πλέον ομάδων ΟΠΚΕ που φυλάνε “στόχους”, απασχολούνται καθημερινά σε φύλαξη στόχων, 3 ομάδες ΔΙΑΣ, 3 ομάδες Ζ, 4 περιπολικά της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ενώ εκατοντάδες μεμονωμένοι αστυνομικοί εκτελούν καθήκοντα σκοπού για την φύλαξη στόχων.

Από τα 15 Τμήματα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η Διεύθυνση με τα χίλια ζόρια καταφέρνει την στελέχωση τριών εποχουμένων περιπολιών σε ολόκληρο τον Νομό και μόλις για δυο βάρδιες και όχι σε όλο το 24ωρο. Αυτό οφείλεται στην τεράστια έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με την απασχόλησή του σε φυλάξεις στόχων και τον τεράστιο φόρτο για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα είναι ανάλογη ίσως και χειρότερη. Η λειψανδρία σε συνδυασμό με τις θερινές άδειες έχουν εξαναγκάσει την Διεύθυνση να προχωρήσει σε συγχώνευση εποχουμένων περιπολιών με αποτέλεσμα δύο Αστυνομικά Τμήματα να βγάζουν κοινό περιπολικό για τεράστιους τομείς.

Πιο συγκεκριμένα:

-Τα ΑΤ Παύλου Μελά και ΑΤ Ωραιοκάστρου εκτελούν κοινή περιπολία από τα όρια Κιλκίς μέχρι το τρίγωνο Πολίχνης.

-Τα ΑΤ Καλαμαριάς και ΑΤ Χαριλάου-Ανάληψης εκτελούν περιπολία με κοινό περιπολικό για 200.000 κατοίκους.

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-Το ΑΤ Θερμής εκτελεί κοινή περιπολία με το ΑΤ Θερμαϊκού. Δηλαδή από το ΙΚΕΑ μέχρι το Μεσημέρι, με 23 χωριά στην εδαφική τους αρμοδιότητα.

-Το ΑΤ Τούμπας εκτελεί κοινή περιπολία με το ΑΤ Πυλαίας-Χορτιάτη. Δηλαδή ένα περιπολικό για 500.000 πολίτες.

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-Τα ΑΤ Λαγκάδα και ΑΤ Καλλινδοίων βγαίνουν κοινό περιπολικό με εδαφική αρμοδιότητα από τα όρια Σερρών μέχρι τα όρια Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του ορεινού όγκου του Σοχού.

-Το ΑΤ Δέλτα έχει κοινό περιπολικό με το ΑΤ Κουφαλίων με εδαφική αρμοδιότητα ολόκληρη την βιομηχανική περιοχή μέχρι τα όρια του Νομού Πέλλας.

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-Ταυτόχρονα στην Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, πέραν των σταθερών φυλάξεων των διμοιριών, οι «πάνθηρες» απασχολούνται κατά κύριο λόγο στην φύλαξη στόχων και όχι στις πεζές περιπολίες, ενώ οι διμοιρίες Υ.ΜΕ.Τ εκτελούν υπηρεσία με μόλις 8-10 αστυνομικούς, ενώ ταυτόχρονα πάνω από 30 μεμονωμένοι αστυνομικοί της Υ.ΜΕ.Τ απασχολούνται στις φυλάξεις σταθερών στόχων .

-Παράλληλα η Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων, καλείται σε κάθε βάρδια που αποτελείται από μόλις 3-4 αστυνομικούς να διαχειριστεί 50-60 κρατούμενους. Αναλογία απαγορευτική και επικίνδυνη.

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-Στα κρατητήρια του Αλλοδαπών μόλις 3 συνάδελφοι καλούνται να διαχειριστούν επίσης μεγάλο όγκο κρατουμένων.

-Οι περιπολίες ΔΙΑΣ έχουν μειωθεί δραματικά, αφού υπάρχουν βάρδιες όπου για ολόκληρους τομείς βγαίνουν μόλις 2 περιπολίες».