Συνελήφθη 71χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία στο “Ελ. Βενιζέλος” – Κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου στο Περού

Χειροπέδες σε 71χρονο καταζητούμενο με ερυθρά αγγελία πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης στο “Ελ. Βενιζέλος” το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7).

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε και συνελήφθη προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Τορόντο και σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των Αρχών του Περού για βιασμό ανηλίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο 71χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2011, στο Περού, εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά το χρονικό διάστημα απουσίας των γονέων της, προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.