Ποινική δίωξη στον γιο του Μιχάλη Κατρίνη – Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, και σε άλλον έναν ανήλικο που συνελήφθησαν στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, ασκήθηκε εναντίον τους δίωξη, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη οδήγηση με πιθανό κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία.

Οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και θα δοθεί ρητή δικάσιμος.

Η καταδίωξη

Τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) συνελήφθη ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη στο Χαλάνδρι, έπειτα από καταδίωξη.

Ο 16χρονος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο που ανήκε στη μητέρα του, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, και είχε μέσα στο όχημα πέντε συνομήλικούς του φίλους. Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, η κατάσταση εξελίχθηκε.

Ο ανήλικος δεν σταμάτησε στο σήμα, αλλά προσπάθησε να διαφύγει, μπαίνοντας ανάποδα στα στενά του Χαλανδρίου.

Τελικά οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν το όχημα στην οδό Αποστολοπούλου, έναν κεντρικότερο δρόμο στο Κάτω Χαλάνδρι, που οδηγεί στην Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Στη συνέχεια, φόρεσαν χειροπέδες και στη μητέρα του, καθώς ήταν η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο γιος της.

Μιχάλης Κατρίνης: «Ο νόμος ισχύει για όλους»

Ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης έκανε ανάρτηση σχετικά με τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Στη δημοσίευση του, χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», αναφέροντας ότι ι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».