Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του: “Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Αδικαιολόγητο, ο νόμος ισχύει για όλους”

Χειροπέδες στον ανήλικο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη πέρασαν τα ξημερώματα της Τρίτης 16/12 αστυνομικοί στο Χαλάνδρι, ύστερα από καταδίωξη, καθώς ο 16χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Κατρίνης παραδέχεται ότι ήταν ο γιος του πίσω από το τιμόνι του οχήματος, χαρακτηρίζοντας την πράξη “αδικαιολόγητη και παράνομη”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζει ο κ. Κατρίνης, “Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη”.

“Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση” επαναλαμβάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

“Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση”.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος γιος του Μιχάλη Κατρίνη που οδηγούσε το αυτοκίνητο και στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, γύρω στις 4:00 αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα ανδρών της ΟΠΚΕ για έλεγχο. Αντιθέτως, ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρελή καταδίωξη από τη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Ο 16χρονος οδηγός, που δεν είχε δίπλωμα, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους, ωστόσο λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην οδό Αποστολοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι οδηγός ήταν ένας 16χρονος, που προέκυψε πως είναι γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος συνοδηγός του αυτοκινήτου είχε κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 15χρονου συνοδηγού με το μαχαίρι.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του οδηγού για παραμέληση ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, όπως και οι τέσσερις ανήλικοι επιβαίνοντες στο όχημα.