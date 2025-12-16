Χαλάνδρι: Καταδίωξη ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Με κρυμμένο κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός

Καταδίωξη ΙΧ αυτοκινήτου, που όπως αποδείχθηκε οδηγούσε ο ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16/12 στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, γύρω στις 4:00 αρνήθηκε να σταματήσει στο σήμα ανδρών της ΟΠΚΕ για έλεγχο, αλλά αντιθέτως ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρελή καταδίωξη στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 16χρονος οδηγός, που δεν είχε δίπλωμα, στην προσπάθειά του να διαφύγει, μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους, ωστόσο λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην οδό Αποστολοπούλου.

Τότε, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι οδηγός ήταν ένας 16χρονος, που προέκυψε πως είναι γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος συνοδηγός του αυτοκινήτου είχε κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 15χρονου συνοδηγού με το μαχαίρι.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του οδηγού για παραμέληση ανηλίκου, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, όπως και οι τέσσερις ανήλικοι επιβαίνοντες στο όχημα.