Μπάντιο: «Τεράστια ενέργεια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, μύθος ο Ομπράντοβιτς!»

Τον ενθουσιασμό του που αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού AKTOR εξέφρασε ο Μπράνκου Μπάντιο, μιλώντας στο CLUB 1908.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των πράσινων, ο Σενεγελέζος γκαρντ εξήγησε τους λόγους που τον ώθησαν να επιλέξει το «τριφύλλι» μεταξύ των άλλων επιλογών που είχε, στάθηκε στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας και εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens.

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«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μία ομάδα σαν κι αυτή, στην πράσινη οικογένεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα πως πρόκειται για μία ομάδα που διεκδικεί τίτλους, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για όσα θα μου προσφέρει αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας μου», δήλωσε αρχικά. 𝗣𝗔𝗣𝗜 𝗜𝗦 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 💚



First day in GREEN for @brancoupapi99! 🟢



Our latest signing entered Telekom Center Athens and sent his first message to the #PAOFans family! ☘️



From facing our arena’s atmosphere as an opponent, to now playing for the most passionate… pic.twitter.com/x0ZUSNdK9L— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 9, 2026

Σχετικά με το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην απόφασή του η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισήμανε: «Θα έλεγα ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος προπονητής, ένας μύθος της EuroLeague, που έχει κατακτήσει τίτλους σε κάθε επίπεδο. Για εμένα ήταν πολύ σημαντικό, προκειμένου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, το γεγονός ότι ήρθε εδώ ως πρώτος προπονητής. Αυτό με βοήθησε να πάρω την τελική μου απόφαση και πιστεύω πως αποτελεί το επόμενο βήμα για να γίνω ακόμα καλύτερος ως παίκτης».

Κατά τη διάρκεια των Playoffs της EuroLeague, o Μπράνκου Μπάντιο έδωσε… ομηρικές μάχες με τον Κέντρικ Ναν καθώς είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο 27χρονος γκαρντ εξέφρασε τη χαρά του πως πλέον θα τον έχει συμπαίκτη: «Πολύ όμορφα, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας εξαιρετικός σκόρερ. Ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και εμείς θα τον στηρίζουμε, όπως θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

Όσο για τους στόχους που θέλει να εκπληρώσει με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ανέφερε: «Θα έλεγα να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα».

Κλείνοντας, ο Μπάντιο μίλησε εγκωμιαστικά για τους φίλους του «τριφυλλιού» και εξέφρασε την ανυπομονησία του να παίξει για αυτούς: «Θα ήθελα να τους πω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτή είναι μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στην EuroLeague. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που στηρίζουν την ομάδα και τη φωνή τους, δίνουν τεράστια ενέργεια. Νομίζω πως αυτό είναι σπουδαίο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την ομάδα».