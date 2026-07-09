Πολάκης προς “λιποτάκτες” που φεύγουν προς ΕΛΑΣ: “Μην έρθετε να να ψηφίσετε στην ΚΕ, εμείς πονάμε το μαγαζί”

Λίγο πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα βρίσκεται σε κατάσταση εσωκομματικής έντασης με τον Παύλο Πολάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση σε όσους “λιποτακτούν” προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του, κάλεσε ουσιαστικά όσα στελέχη έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και να ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα να μην συμμετάσχουν στην κρίσιμη ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν πλέον την νομιμοποίηση να κρίνουν το μέλλον του κόμματος.

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Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο», τόνισε.

Απευθυνόμενος σε όσους έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν, πρόσθεσε: «Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.Για χάρη των κοινών μας αγώνων. Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά. Αφήστε εμάς που “το πονάμε ακόμα το μαγαζί” να αποφασίσουμε για την τύχη μας».