Πετράλωνα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Τριών Ιεραρχών λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νηλέως. Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στα Πετράλωνα, λόγω λεωφορείου που ακινητοποιήθηκε στην οδό Τριών Ιεραρχών.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τριών Ιεραρχών, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Νηλέως.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Πετράλωνα
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές έως την απομάκρυνση του λεωφορείου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αρθεί η διακοπή.
Όλες οι πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την κίνηση στους δρόμους δημοσιεύονται στο DEBATER.
πηγή στην Google
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