Αθήνα: Σοβαρά τραυματισμένος στον σπλήνα άνδρας μετά από μαχαίρωμα στην οδό Φυλής

Σοβαρά τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παμμακάριστος ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση στην οδό Φυλής, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άνδρας, γεννημένος το 1997, έφτασε στο νοσοκομείο περίπου στις 13:25 της 23ης Σεπτεμβρίου, έχοντας τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο νοσοκομείο τον μετέφεραν φίλοι του, οι οποίοι ανέφεραν ότι το μαχαίρωμα είχε σημειωθεί νωρίτερα το ίδιο πρωί στην οδό Φυλής.

Σοβαρό τραύμα στον σπλήνα

Κατά την εξέταση του τραυματία διαπιστώθηκε ότι το αιχμηρό αντικείμενο είχε προκαλέσει σοβαρό τραύμα στην περιοχή του σπλήνα.

Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε νοσοκομείο με την απαραίτητη χειρουργική υποστήριξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του.

Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο οι φίλοι του

Οι φίλοι του τραυματία φέρονται να ήταν εκείνοι που τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στην Παμμακάριστο, αντί να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και η ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να τραυμάτισε τον άνδρα, δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

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Οι πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο του περιστατικού προέρχονται από όσα φέρονται να ανέφεραν οι φίλοι του τραυματία.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στο Μεταξουργείο, όπου 40χρονος είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια ληστείας.