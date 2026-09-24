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Χαλκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στο Βαθύ Αυλίδας

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων – Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Χαλκίδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στο Βαθύ Αυλίδας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:04

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Αυλίδας, στον Δήμο Χαλκιδέων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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