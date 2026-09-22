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Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αιτωλίας – Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Κηφισίας: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό – Δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, έπειτα από παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα (22/9), κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Στο ρεύμα προς Αθήνα οι καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, τα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Αιτωλίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις τους.

Άγνωστη η κατάσταση του πεζού

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πεζού ή του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Δεν έχουν επίσης διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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