Άλιμος: Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δυσχέρεια προς Πειραιά

Δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή λεωφορείου και φορτηγού.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξημένη κίνηση προς Πειραιά

Λόγω της παρουσίας των δύο οχημάτων στο οδόστρωμα, οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς τον Πειραιά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί που διέρχονται από το σημείο καλούνται να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα και αυξημένη προσοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς από τη σύγκρουση.