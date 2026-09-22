Κίνηση τώρα: Προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού – Έως 25 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με σημαντικά προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Κηφισό, καθώς δύο διαφορετικά περιστατικά προκαλούν δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού προς Πειραιά σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στην κυκλοφορία από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών.

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Την ίδια ώρα, πρόβλημα υπάρχει και στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ακινητοποιημένο όχημα στο ρεύμα προς Λαμία

Στο ρεύμα του Κηφισού προς Λαμία, ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Βικέλα.

Τα δύο περιστατικά επιβαρύνουν σημαντικά έναν από τους βασικότερους οδικούς άξονες της Αττικής κατά την πρωινή ώρα αιχμής.

Οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.

Έως 25 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

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Προς Αεροδρόμιο: καθυστερήσεις 20΄-25΄ από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

καθυστερήσεις από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Προς Αεροδρόμιο – έξοδος για Λαμία: καθυστερήσεις 10΄-15΄ .

καθυστερήσεις . Προς Ελευσίνα – έξοδος για Λαμία: καθυστερήσεις 5΄-10΄ .

καθυστερήσεις . Προς Ελευσίνα: καθυστερήσεις 5΄-10΄ από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Νωρίτερα, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είχαν ξεπεράσει ακόμη και τα 30 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, με τη νεότερη εικόνα να δείχνει μικρή αποκλιμάκωση.

Η κατάσταση στους κεντρικούς οδικούς άξονες παραμένει επιβαρυμένη και οι χρόνοι καθυστέρησης ενδέχεται να μεταβάλλονται όσο εξελίσσεται η πρωινή κίνηση.