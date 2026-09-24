Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Με βροχές και τοπικές καταιγίδες επιστρέφει η αστάθεια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, αναμένονται παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

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Από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, οι οποίες μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν σταδιακά τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα νότια, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνούν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Οι αναλυτικές προγνώσεις και οι έκτακτες μεταβολές του καιρού συγκεντρώνονται στη σελίδα του DEBATER για το meteo.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Η μεταβολή του καιρού θα γίνει αρχικά αισθητή στα βορειοδυτικά κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Στη συνέχεια, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα κινηθούν ανατολικότερα και μέχρι τις βραδινές ώρες θα επηρεάσουν περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας αναμένονται διαστήματα με παροδικές νεφώσεις, χωρίς εκτεταμένα φαινόμενα.

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Η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς

Στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς

Στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25 βαθμούς

Στην Κρήτη από 8 έως 24 βαθμούς

Στα Επτάνησα από 13 έως 24-25 βαθμούς

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς

Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου

Οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένονται στη Μακεδονία και στη Θράκη, όπου ο υδράργυρος θα υποχωρήσει τοπικά έως τους 3 βαθμούς Κελσίου.

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Έως 5 μποφόρ στα πελάγη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Τοπικά, η έντασή τους θα φτάνει τα 5 μποφόρ, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

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Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, χωρίς να προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.