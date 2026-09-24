Η ΑΕΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω Champions League

Στην αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League προχωρά η ΑΕΚ, λόγω των δύο συνεχόμενων ευρωπαϊκών αγώνων που θα δώσει στην Αγγλία για τη League Phase του Champions League.

Η διοίκηση της «Ένωσης» αποφάσισε να κάνει χρήση της δυνατότητας αναβολής που προβλέπεται για τις ομάδες με αυξημένες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έπειτα από σχετική εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΚ είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανάμεσα στις αναμετρήσεις των «κιτρινόμαυρων» με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αγωνιστεί απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, στο «Έτιχαντ».

Πρόκειται για δύο από τα δυσκολότερα παιχνίδια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΑΕΚ, η οποία στην κλήρωση έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ θα παραμείνει στην Αγγλία

Η αποστολή της ΑΕΚ αναμένεται να παραμείνει στην Αγγλία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Ένωση» θα αποφύγει τις διαδοχικές μετακινήσεις Αγγλία–Ελλάδα–Αγγλία μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «κιτρινόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν επί αγγλικού εδάφους την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι, περιορίζοντας την επιβάρυνση και την κόπωση των ποδοσφαιριστών.

Η εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς εισηγήθηκε στη διοίκηση την ενεργοποίηση του δικαιώματος αναβολής, κρίνοντας ότι η παραμονή στην Αγγλία αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ θα έχει έτσι περισσότερο χρόνο για αποκατάσταση μετά τον αγώνα με τη Σαχτάρ και για την προετοιμασία της απαιτητικής αναμέτρησης με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Πότε θα γίνει το Ατρόμητος–ΑΕΚ

Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα οριστεί σε νέα ημερομηνία από τη διοργανώτρια Αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 16η Δεκεμβρίου εμφανίζεται ως η επικρατέστερη επιλογή για τη διεξαγωγή του αγώνα, εφόσον δεν προκύψει κάποια νέα αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Όλες οι τελευταίες ειδήσεις για την ομάδα βρίσκονται στη σελίδα του DEBATER για την ΑΕΚ.