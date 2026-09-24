Νέα Ιωνία: «Ορμητήριο» διακίνησης ναρκωτικών το σπίτι δύο ανδρών – Κοκαΐνη, όπλο και ρευματοκλοπή

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 55 και 57 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες χρησιμοποιώντας ως «ορμητήριο» οικία στη Νέα Ιωνία, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

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Κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν έτοιμες προς διακίνηση.

Η οικία είχε τεθεί υπό επιτήρηση

Της αστυνομικής επιχείρησης είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών για άτομα που φέρονταν να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έθεσαν τη συγκεκριμένη οικία υπό διακριτική επιτήρηση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μέσα από τις ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η φερόμενη δράση τους.

Αντίστοιχες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Αττική, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει πρόσφατα και στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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33 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης , έτοιμες προς διακίνηση

, έτοιμες προς διακίνηση Ένα πιστόλι

Ένας γεμιστήρας

Οκτώ φυσίγγια

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 1.068 ευρώ

Τα κατασχεθέντα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ το όπλο αναμένεται να αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Επικίνδυνη παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κλήθηκε στο σημείο και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ελέγξει την ηλεκτροδότηση της οικίας.

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Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι είχε πραγματοποιηθεί παράνομη ηλεκτρική σύνδεση.

Η εγκατάσταση φέρεται να είχε γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, καθώς υπήρχαν εκτεθειμένα, «γυμνά» καλώδια.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τα ευρήματα του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.

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Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.