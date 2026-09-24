AKTOR: Άλμα 85% στο pro forma EBITDA – Στα 649 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Key Takeaways by DEBATER AI Ο κύκλος εργασιών της AKTOR έφτασε τα 649 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το δημοσιευμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 38%, στα 91 εκατ. ευρώ.

Σε pro forma βάση, το EBITDA αυξήθηκε κατά 85%, στα 120 εκατ. ευρώ.

Τα pro forma προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114%.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρήθηκε στα 4,5 δισ. ευρώ.

Τα pro forma ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ.

Η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,9x.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου φτάνει τα 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Η κεφαλαιοποίηση της AKTOR ανερχόταν στις 24 Σεπτεμβρίου στα 2,6 δισ. ευρώ.

Στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης είναι οι κατασκευές, οι παραχωρήσεις, η κυκλική οικονομία, οι ΑΠΕ και το LNG.

Ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, κύκλο εργασιών 649 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς αρχίζουν να αποτυπώνονται στα οικονομικά μεγέθη οι εξαγορές και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, το δημοσιευμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 38%, φτάνοντας τα 91 εκατ. ευρώ, έναντι 65 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Σε pro forma βάση, το EBITDA ανήλθε στα 120 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 85% σε σχέση με πέρυσι.

Στα 649 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της AKTOR διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους στα 649 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με τα 623 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στα 82 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του περιθωρίου EBITDA από 11% σε 15%, καθώς και στην περαιτέρω επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του Ομίλου.

Τα προ φόρων κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ σε pro forma βάση ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114%.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη

Τα σημαντικότερα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 είναι:

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Κύκλος εργασιών: 649 εκατ. ευρώ

649 εκατ. ευρώ Μεικτά κέρδη: 82 εκατ. ευρώ

82 εκατ. ευρώ EBITDA: 91 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 38%

91 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 38% Pro forma EBITDA: 120 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 85%

120 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 85% Κέρδη προ φόρων: 11 εκατ. ευρώ

11 εκατ. ευρώ Pro forma κέρδη προ φόρων: 37 εκατ. ευρώ

37 εκατ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα: 1,1 δισ. ευρώ σε pro forma βάση

1,1 δισ. ευρώ σε pro forma βάση Ίδια κεφάλαια: 1 δισ. ευρώ

1 δισ. ευρώ Καθαρός δανεισμός: 429 εκατ. ευρώ

429 εκατ. ευρώ Ανεκτέλεστο έργων: 4,5 δισ. ευρώ

Οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες του Ομίλου AKTOR για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο 1,9x η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA

Ο Όμιλος εμφάνισε pro forma ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο 1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 157%.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 429 εκατ. ευρώ, με τη σχέση καθαρού δανεισμού προς το προσαρμοσμένο pro forma EBITDA να περιορίζεται στο 1,9x.

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Η συγκεκριμένη επίδοση βρίσκεται χαμηλότερα από τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για διατήρηση του σχετικού δείκτη κάτω από το 4x, προσφέροντας, σύμφωνα με την AKTOR, χρηματοοικονομικά περιθώρια για την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Η διατήρηση χαμηλής μόχλευσης είχε αναδειχθεί και κατά την παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 3 δισ. ευρώ του Ομίλου AKTOR.

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Στα 4,5 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Παρά την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου διατηρήθηκε στα 4,5 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, το 67% αφορά ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις και το υπόλοιπο 33% συμβάσεις που βρίσκονται προς υπογραφή.

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Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η χρηματιστηριακή αξία του Ομίλου ανερχόταν στα 2,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,6 δισ. ευρώ στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 και 500 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2023.

Εξάρχου: «Κοσμογονικό έτος το 2026»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε το 2026 έτος με «κοσμογονικά χαρακτηριστικά» για τον Όμιλο.

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες εξαγορές έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τη μελλοντική πορεία της AKTOR.

«Βλέπουμε το αναπτυξιακό μας όραμα για έναν πολυσχιδή όμιλο υποδομών να υλοποιείται και να φέρνει αποτέλεσμα», σημείωσε.

Ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε επίσης στην είσοδο της AKTOR στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων LNG και στην επέκταση του Ομίλου στην κυκλική οικονομία, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας.

Επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ έως το 2031

Μετά την άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 950 εκατ. ευρώ, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και έκδοσης ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος δηλώνει ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Το επενδυτικό σχέδιο φτάνει τα 3 δισ. ευρώ, έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2031 και προβλέπει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική προβλέπει μεγαλύτερη διασπορά των πηγών εσόδων, ώστε ο Όμιλος να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την παραδοσιακή κατασκευαστική δραστηριότητα.

«Ατμομηχανή» ο κατασκευαστικός τομέας

Ο κατασκευαστικός τομέας αύξησε σε pro forma βάση τα προ φόρων κέρδη κατά 160%, στα 39 εκατ. ευρώ, έναντι 15 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η επίδοση καταγράφηκε παρά την οριακή μείωση των εσόδων κατά 1%, με το περιθώριο μεικτής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 14%.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, η ενίσχυση της κερδοφορίας συνδέεται με την επιλογή ποιοτικότερων έργων, τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του κόστους.

Νέος πυλώνας στην κυκλική οικονομία

Η πλήρης ενσωμάτωση των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ, ΘΑΛΗΣ και ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ αναμένεται να ενισχύσει τη μελλοντική λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.

Η AKTOR θα ελέγχει το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, ενώ το υπόλοιπο 25% θα ανήκει στον Όμιλο Motor Oil.

Οι δύο εταιρείες είχαν το 2025 συνολικό EBITDA 41 εκατ. ευρώ, διαθέτουν υπό κατασκευή δέκα μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων περίπου 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η συνεργασία με τη Suez International στον τομέα του νερού αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πυλώνα δραστηριοτήτων στην κυκλική οικονομία και την υδατική διαχείριση.

Έμφαση σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει σε 17 έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης ως ανάδοχος ή μειοδότης, ενώ λαμβάνει μέρος σε περισσότερους από 25 σχετικούς διαγωνισμούς.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκε κατά 63% στο πρώτο εξάμηνο, με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 62%.

Η επίδοση αποδίδεται στην πλήρη ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και στην πορεία των εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμων με διόδια στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος.

Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW

Στον τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης, με ενδιάμεσο στόχο τα 520 MW και τελικό στόχο συνολική ισχύ 1,2 GW έως το 2031.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης και έργα αντλησιοταμίευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία της AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την κοινή ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης.

Η επέκταση στο LNG

Ο Όμιλος AKTOR αναπτύσσει παράλληλα μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα LNG, με στόχο τη συμμετοχή στην τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία η AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει συμφωνήσει τον διπλασιασμό των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων από τις ΗΠΑ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο υπογράφηκαν, επίσης, μακροχρόνιες δεσμευτικές συμφωνίες για την πώληση LNG σε Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συνολικού όγκου 1,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως.

Παράλληλα, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη Motor Oil, έχει συμφωνηθεί η εξαγορά του 50% της Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το δεύτερο FSRU της Ελλάδας.